Лидеры оппозиционных партий Пакистана встретились 4 ноября в Исламабаде в резиденции главы партии Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl Мауланы Фазлура Рехмана и договорились усилить свой альянс и координацию в парламенте. Как сообщает Dawn, участники также обсудили чрезвычайное положение и введение губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Комитеты и многопартийная конференция

Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl и движение Tehreek-i-Tahafuz-i-Ayin-i-Pakistan, которое возглавляет Махмуд Хан Ачакзай, решили создать комитеты для урегулирования разногласий и продолжения консультаций по созыву многопартийной конференции. В TTAP назвали встречу собранием «объединенной оппозиции».

В переговорах участвовали лидеры оппозиции в Национальной ассамблее и Сенате Махмуд Хан Ачакзай и Аллама Раджа Насир Аббас. Партию Pakistan Tehreek-e-Insaf представляли Асад Кайсер, генеральный секретарь партии Салман Акрам Раджа, главный парламентский организатор Амир Догар и сенатор Нурул Хак Кадри.

Ачакзай заявил, что целью встречи было формирование альянса для усиления парламента. Он также осудил, по его словам, кампанию по дискредитации Фазлура Рехмана и заявил о поддержке главы JUI-F со стороны оппозиции.

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Заявления относительно Хайбер-Пахтунхвы

Фазлур Рехман сказал, что оппозиция будет стремиться укрепить свое присутствие в парламенте и защищать интересы всех частей страны. Он выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, Гвадар, прибрежная полоса и острова провинции Синд могут перейти под федеральный контроль.

Сенатор Аббас заявил, что губернаторское правление в Хайбер-Пахтунхве было введено незаконно, и обвинил власти в преследовании тех, кто выступает за благополучие страны. Федеральные власти со своей стороны утверждают, что к этим мерам 11 октября их побудили ситуация с безопасностью в провинции и, по их оценке, отстранение возглавляемого PTI правительства Хайбер-Пахтунхвы от борьбы с терроризмом.

Во время встречи также поднимался вопрос здоровья основателя PTI Имрана Хана, который находится в тюрьме с 5 августа 2023 года по нескольким делам. PTI заявила, что его артериальное давление достигло 192, и потребовала перевести Хана в больницу Shifa International для независимого лечения под наблюдением его личных врачей. Правительство отрицает обвинения в ненадлежащей медицинской помощи, заявляя, что необходимое лечение обеспечивается в тюрьме Адиала.

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