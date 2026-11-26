Тайваньская оппозиционная партия Гоминьдан может не сохранить контроль над 15 городами и уездами перед субботними местными выборами. В 2022 году партия победила в 14 из 22 гонок за должности глав городов и уездов, а позднее ее число выросло до 15 после возвращения в Гоминьдан независимого главы уезда Мяоли Чжуна Дунцзиня, сообщает South China Morning Post.

Ключевые гонки на севере

В партии считают уязвимыми позиции в уездах Илань, Чжанхуа и Синьчжу. Сложными задачами также называют удержание города Цзяи и координацию избирательного союза с меньшей Тайваньской народной партией. Гоминьдан рассчитывает компенсировать возможные потери успехами на островах Пэнху и Цзиньмэнь или неожиданной победой в оплоте Демократической прогрессивной партии — городе Гаосюн.

Наибольшую обеспокоенность вызывают конкурентные кампании в Тайбэе и соседнем Новом Тайбэе, где вместе проживает почти 30% избирателей острова. Мэр Тайбэя Вейн Чан Ваньань, избранный в 2022 году, делает ставку на традиционную мобилизацию сторонников. Его соперник от правящей Демократической прогрессивной партии Пума Шень Баоян привлекает более молодых и политически неактивных избирателей с помощью мемов, интерактивных мероприятий и юмора.

В Новом Тайбэе кандидат от Гоминьдана Ли Шу-чуань, ранее имевший комфортное преимущество в опросах, сталкивается со все более сильной конкуренцией со стороны представительницы Демократической прогрессивной партии Су Цяохуэй. Исследователь Института Гувера Стэнфордского университета Харис Темплмен назвал Новый Тайбэй главным индикатором политического направления Тайваня из-за относительно сбалансированной поддержки двух лагерей среди более чем 4 млн жителей города.

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Давление на председателя партии

Внутри Гоминьдана растет недовольство позицией председателя партии Чжен Ливэнь. Доцент Национального университета образования Чжанхуа Лю Чаолун заявил, что ее риторика, которую он охарактеризовал как склоняющуюся к Пекину, включая утверждение, что Тайвань не является страной, не соответствует настроениям большинства общества. По данным издания, часть кандидатов дистанцируется от Чжен в своих кампаниях.

Чжен отвергла сообщения о внутренних разногласиях и заявила, что выполняет вспомогательную роль на выборах. В то же время старший деятель Гоминьдана Чжао Шаокан считает, что председатель партии должна взять на себя ответственность в случае неудачи. Аналитик Макс Ло отметил, что соглашение о сотрудничестве с Тайваньской народной партией в целом выгодно Гоминьдану: ее кандидатов в 19 городах и уездах поддерживает союзник.

Партия также не уверена в явке своих традиционных сторонников. Чжен говорила о снижении предвыборной активности и нежелании симпатиков Гоминьдана открыто заявлять о своих политических предпочтениях. Гоминьдан обвинил прокуратуру в применении двойных стандартов в расследованиях возможных нарушений во время избирательной кампании. ДПП обвиняет Гоминьдан и Тайваньскую народную партию, которые вместе имеют большинство в законодательном органе, в блокировании правительственных законопроектов; обе оппозиционные партии это отрицают.

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