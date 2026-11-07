Оппозиция штата Виктория в Австралии предложила увеличить срок временного закрытия магазинов, уличённых в продаже нелегального табака, с 90 до 150 дней. Инициативу Либеральной партии представила её лидер Джесс Уилсон, сообщает ABC News.

Ужесточение ограничений

План намерены реализовать в случае победы партии на ближайших выборах. Либералы заявили, что 150-дневный срок будет соответствовать более строгим нормам, действующим в штате Южная Австралия.

Партия также предлагает изменить законодательство, чтобы арендодатели могли расторгать договор аренды без компенсации сразу после выдачи краткосрочного предписания о закрытии помещения. Среди других мер — запрет банкоматов в торговых точках, продающих нелегальный табак или работающих без лицензии, а также право уполномоченных должностных лиц изымать весь табак и электронные сигареты в случае выявления нарушений.

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Аргументы сторон

Либералы также хотят выделить продажу нелегального табака в отдельное преступление в предлагаемом ими законодательстве RICO, созданном по образцу американских законов для борьбы с руководителями организованной преступности.

Джесс Уилсон заявила, что действующие меры лейбористского правительства не остановили нелегальную торговлю. По её словам, число точек продажи незаконного табака выросло, а преступники, по утверждению оппозиции, причастны к поджогам и занимаются вымогательством у владельцев бизнеса. Оппозиция связывает нелегальную торговлю табаком с серией поджогов, затронувшей 300 предприятий и жилых домов в штате.

В сентябре власти Виктории ввели 90-дневные предписания о временном закрытии для предприятий, продающих нелегальную табачную продукцию. Представитель правительства заявил, что инспекторы уже закрыли более 130 магазинов и изъяли нелегальный табак на сумму свыше 14 млн долларов. Он также отметил, что Магистратский суд уже может выдавать долгосрочные предписания о закрытии, а арендодатели имеют право расторгать договоры аренды из-за таких предписаний.

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