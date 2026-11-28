Как минимум 30 человек, включая младенца и нескольких школьников, погибли в результате авиаудара по школе и монастырскому комплексу в тауншипе Синбаунгве в центральном регионе Магуэй в Мьянме. Об этом со ссылкой на очевидца и представителя оппозиционного Правительства национального единства сообщает Channel NewsAsia.

Удар во время религиозной церемонии

Согласно совместному заявлению Правительства национального единства и временного правительства федеральной единицы Магуэй, связанного с оппозиционными силами, удар был нанесен в четверг примерно в 15:00 по местному времени. В это время на территории школы и монастыря проходила религиозная церемония.

В заявлении утверждается, что во время атаки были использованы четыре 500-фунтовые авиабомбы, 12 артиллерийских снарядов и семь дронов-камикадзе. Представитель Правительства национального единства Най Фон Латт и местный очевидец сообщили о гибели более 20 гражданских лиц, среди которых женщины и дети, а также девяти бойцов повстанческих сил.

Версии сторон

Очевидец заявил, что на момент бомбардировки в районе не было активных боевых действий, а повстанческие бойцы лишь время от времени проходили через деревню. В то же время прорежимные Telegram-каналы утверждали, что целью удара были церемония выпуска и собрание повстанческих сил.

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По состоянию на вторую половину субботы военные Мьянмы не опубликовали официального заявления по поводу атаки. Правительство страны также не ответило на запрос о комментарии.

Заявления оппозиции

Правительство национального единства и местные временные власти назвали атаку неспровоцированной и заявили, что она является военным преступлением и нарушением Женевской конвенции. По их словам, они собирают доказательства для будущих международных судебных разбирательств и призывают ООН, АСЕАН и соседние страны прекратить поставки мьянманским военным авиационного топлива, боеприпасов и технологий дронов.

По данным Правительства национального единства, с 1 февраля 2021 года до конца октября 2026 года военные нанесли 15 327 авиаударов в 6 653 отдельных инцидентах. Оппозиция утверждает, что в результате этих атак погибли 6 467 гражданских лиц, а также были повреждены 562 школы и 848 религиозных сооружений. Reuters не смогло независимо проверить данные о количестве жертв и обстоятельствах удара.

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