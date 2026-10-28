Оппозиционная Коалиция в австралийском штате Виктория перед выборами в следующем месяце представила программу управления лесами, предусматривающую удвоение ежегодного объема плановых выжиганий. Она также предлагает перерабатывать на местных лесопильнях древесину, полученную при восстановлении лесов и снижении горючей нагрузки, сообщает ABC News Australia.

Планы в отношении лесов и древесины

Программа предусматривает прореживание лесов и снижение горючей нагрузки на 5 тысячах гектаров государственных лесов ежегодно. Лидер Национальной партии Дэнни О’Брайен заявил, что это должно поддержать занятость в регионах.

Древесину, заготовленную в рамках программ восстановления лесов и снижения пожарной опасности, предлагают перерабатывать на предприятиях Виктории. Ее планируют использовать как пиловочник, дрова, сырье для биоугля и мульчи. Коалиция также обещает расширить практику культурных выжиганий, защищать старовозрастные деревья и деревья с дуплами, а также сокращать распространение инвазивных видов и сорняков.

Отдельно оппозиция пообещала вложить 2,52 млн австралийских долларов в течение четырех лет в партнерстве с отраслью в сеть камер для обнаружения пожаров общей стоимостью 4,41 млн австралийских долларов. Она должна охватить восточные и западные районы штата.

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Реакция промышленности и экологов

Представительница Коалиции по вопросам управления общественными землями Мелина Бат заявила, что работы по созданию противопожарных полос в рамках плана дадут бревна для переработки на местных предприятиях. По ее словам, прекращение лесозаготовок в Виктории негативно сказалось на региональных сообществах, в частности в Гиппсленде и на северо-востоке штата.

Правительство Виктории прекратило заготовку древесины в естественных лесах в 2024 году, а программа перехода лесной отрасли завершилась в июне этого года. Руководитель Australian Sustainable Hardwoods Винс Херли заявил, что после закрытия отрасли предприятия были вынуждены искать сырье в других штатах США.

Экологические организации раскритиковали обещание Коалиции. Альянс Victorians for Nature заявил о возможных регуляторных и судебных препятствиях, сославшись на предыдущие судебные решения о нарушениях природоохранного законодательства во время лесозаготовок. Представитель Victorian Forest Alliance Ник Фокс назвал вырубку естественных лесов разрушительной для диких животных, в том числе для больших сумчатых летяг и мощных сов.

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