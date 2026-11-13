В Берлине, Германия, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала Европейский Союз не оставлять Беларусь за пределами переговоров о мире в Украине и обсуждения будущей архитектуры безопасности региона. Она заявила, что режим Александра Лукашенко будет представлять угрозу для соседних государств, если сохранит политическую власть.

Безопасность границы с Украиной

Тихановская подчеркнула, что на Лукашенко нельзя полагаться в вопросе безопасности границы с Украиной. Беларусь граничит с Украиной, а ее территорию в 2022 году российские силы государства-агрессора России использовали как плацдарм для нападения на Киев. Кремль также помог Лукашенко в августе 2020 года после массовых протестов, которые угрожали власти белорусского правителя.

О заявлении Тихановской, сделанном в интервью для подкаста Brussels Playbook Week Ender, сообщает Politico Europe. Сейчас оппозиционный политик живет в Литве; в Беларуси ее заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

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Критика подхода Европы

Тихановская раскритиковала европейских лидеров за, по ее мнению, снисходительное отношение к белорусским властям, особенно до выборов 2020 года. При этом она не возложила ответственность за начало войны против Украины на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. По словам Тихановской, Россия чувствовала себя увереннее из-за политики умиротворения, которую проводила не только Германия, но и другие европейские страны.

Она также заявила, что на протяжении трех десятилетий Лукашенко маневрировал между Россией и Европой: зимой добивался дешевых российских нефти и газа, а в другие периоды стремился к европейским инвестициям. Тихановская приняла участие в саммите Freedom and Security Women Summit в парламенте Германии, проведенном в рамках Berlin Freedom Week.

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