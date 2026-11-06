Высокий суд в Дар-эс-Саламе, Танзания, признал лидера оппозиционной партии Chadema Тунду Лиссу виновным в подстрекательстве к государственной измене. В то же время коллегия из трёх судей оправдала 58-летнего политика по более тяжкому обвинению в государственной измене, сообщает BBC News.

Обвинения и право на апелляцию

Лиссу, который находится под стражей с апреля 2025 года, судили из-за высказываний во время кампании за реформу избирательной системы в преддверии всеобщих выборов 2025 года. Прокуратура утверждала, что его заявления были направлены на подстрекательство общественности к срыву выборов и создание угрозы для правительства. По её версии, распространявшиеся также в интернете высказывания представляли собой государственную измену.

Лиссу, который является юристом и представлял себя в суде сам, отвергал обвинения. Он заявлял, что его слова были частью законной политической кампании за конституционные и избирательные изменения, а прокуроры вырвали их из контекста. Политик имеет право обжаловать решение в Апелляционном суде — высшей судебной инстанции Танзании.

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Требования оппозиции

Кампания Chadema предусматривала требования независимого назначения членов избирательной комиссии, прекращения запугивания партий во время агитации и предоставления представителям партий возможности беспрепятственно наблюдать за подсчётом голосов. Оппозиция также настаивала на возможности обжаловать результаты президентских выборов в суде.

Контекст после выборов

Президент Самия Сулуху Хассан победила на выборах в октябре 2025 года, получив 98% голосов. Оппозиция назвала результат насмешкой над демократией, поскольку двух главных соперников президента, в том числе Лиссу, не допустили к участию в выборах. Правительство неоднократно отрицало преследование политических оппонентов.

После выборов в стране произошли массовые протесты и насильственное подавление беспорядков силами безопасности. Согласно официальному расследованию, погибли по меньшей мере 500 человек; оппозиционные группы заявили о значительно большем числе жертв и потребовали независимого расследования. Amnesty International на прошлой неделе заявила, что власти продолжают оказывать давление на критиков после выборов.

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