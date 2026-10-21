Турецкий государственный вещатель TRT Haber и другие СМИ опубликовали текст Мекканского соглашения о совместной обороне между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. Dawn воспроизвело документ, состоящий из 16 статей. Он предусматривает, что внешнее вооружённое нападение на одну из сторон будет считаться нападением на всех участников.

В случае вооружённого нападения или военной агрессии со стороны другого государства или группы государств стороны должны немедленно оказать помощь атакованному участнику, используя доступные средства взаимопомощи. Объём и характер поддержки они будут определять после оценки необходимой помощи и с учётом имеющихся ресурсов, включая военные средства и возможности.

Оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности

Соглашение предусматривает тесное взаимодействие в сферах обороны, оборонной промышленности и безопасности, а также регулярные консультации по вопросам международной безопасности. Стороны должны укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, в том числе на оперативном уровне.

Документ также предусматривает обмен персоналом оборонных учреждений, совместные учебные программы и военные учения, а также другие меры для повышения совместимости вооружённых сил. По взаимному согласию участники могут поддерживать обмен технологиями, совместные исследования, разработки и производство в оборонной сфере, подготовку персонала и обмен опытом.

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Стороны договорились обмениваться разведывательной информацией через согласованные защищённые каналы с соблюдением требований информационной безопасности, защиты данных и конфиденциальности. Соглашение также предусматривает возможность предоставления логистической поддержки в мирное время, во время войны и других чрезвычайных ситуаций, включая оружие, боеприпасы, топливо, запасные части и другое оборудование.

Комитет и ратификация

Для стратегического руководства совместной обороной стороны создадут Стратегический политический и оборонный комитет. В его состав войдут министры иностранных дел и обороны, а также начальники генеральных штабов. Комитет должен собираться два раза в год с поочерёдным проведением заседаний в государствах-участниках, а их лидеры при необходимости могут встречаться раз в год.

Секретариат комитета разместят в Саудовской Аравии, а первым генеральным секретарём станет гражданин Пакистана. Соглашение вступит в силу в день передачи последнего ратификационного документа в секретариат после ратификации в соответствии с процедурами каждой из сторон. Оно будет действовать бессрочно, а выйти из него можно не ранее чем через 10 лет после вступления в силу, письменно предупредив других участников не менее чем за три месяца. Тексты соглашения на турецком, арабском и английском языках являются аутентичными, однако в случае расхождений преимущество будет иметь английский текст.

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