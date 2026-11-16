Пут-опцион на биткоин со страйком $60 тысяч стал крупнейшей открытой позицией на криптовалютной бирже Deribit. Его номинальный открытый интерес достиг $900 млн. Трейдеры могут использовать такой контракт для защиты от снижения цены биткоина, сообщает CoinDesk.

Колл на $100 тысяч потерял лидерство

Пут на $60 тысяч обогнал колл-опцион со страйком $100 тысяч, рассчитанный на рост биткоина выше этого уровня. Открытый интерес по коллам на $100 тысяч составлял $867 млн. По словам главы направления EMEA институциональной сети ликвидности Paradigm Николаса Кватраво, потеря лидерства этими контрактами не означает, что участники рынка массово перешли к ставкам на падение.

Он пояснил, что открытый интерес отражает совокупность позиций, накопленных в течение месяцев, а не только текущие действия трейдеров. В сентябре на платформе Paradigm купили более 12 тысяч BTC в коллах со страйком $100 тысяч, тогда как в октябре было продано около 6,7 тысячи BTC таких контрактов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стратегии с пут-опционами

По словам Кватраво, активность с пут-опционами на Paradigm в значительной степени обеспечивал один крупный участник. Он переносил крупную позицию на более низкие страйки по мере снижения цены биткоина: с $74 тысяч до $72 тысяч, $68 тысяч, $65 тысяч и $63 тысяч. За два дня объем таких блочных сделок превысил $1 млрд.

Трейдеры также использовали многоногие стратегии. В частности, один участник купил путы на 750 BTC со страйком $68 тысяч и продал путы на 500 BTC со страйком $72 тысячи, срок действия которых истекает 27 ноября. Платформа SignalPlus отметила, что эта стратегия может принести прибыль в случае резкого падения биткоина, однако само снижение цены не гарантирует доходности.

Индекс 30-дневной ожидаемой волатильности биткоина BVIV от Volmex в воскресенье поднимался до 57,13 пункта — самого высокого уровня с июня. Позже он снизился до 44 пунктов, что может свидетельствовать об ослаблении панических настроений на рынке.

Читай нас в