В Нью-Йорке, США, опционы на акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic могут начать торговаться уже в понедельник после ожидаемого первичного публичного размещения компании на Nasdaq. Как сообщает Channel NewsAsia, участники рынка ожидают значительного интереса к этим контрактам.

Листинг после дебюта акций

Cboe Global Markets ожидает, что сможет включить опционные контракты на акции Anthropic в листинг через два рабочих дня после начала торгов самими акциями. Это будет зависеть от готовности рыночной инфраструктуры.

Ожидалось, что компания, разрабатывающая чат-бот Claude, установит цену акций в ходе IPO в среду, а торги ими на Nasdaq начнутся в четверг. Глобальный руководитель направления деривативов Cboe Роб Хокинг заявил, что IPO Anthropic может привлечь новую волну инвесторов и усилить торговую активность на рынке опционов.

Опционы дают владельцу право, но не обязательство, купить или продать акции по установленной цене в течение определенного срока. Они могут быть более доступным способом получить экспозицию к акциям и выразить ожидания относительно краткосрочных колебаний их цены или более долгосрочной рыночной позиции.

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Ожидания волатильности

Руководитель количественного направления OptionMetrics Гарретт ДеСимон считает, что интерес к ИИ и характерный для IPO потенциал резких изменений цены могут сразу привлечь инвесторов. По его оценке, акции Anthropic могут быть очень волатильными, поскольку компания является одним из наиболее концентрированных способов напрямую инвестировать в сектор искусственного интеллекта.

Генеральный директор Capital Market Laboratories Офир Готлиб предположил, что спрос на опционы Anthropic может превысить интерес к опционам SpaceX ранее в этом году. Он связал это с переподпиской на IPO, которая повышает оценку компании, а также с противоречивыми настроениями инвесторов относительно рынка ИИ.

Reuters ранее сообщало, что IPO Anthropic на 64 млрд долларов привлекло более сильный ранний институциональный спрос, чем размещение SpaceX: книга заявок на прошлой неделе была переподписана в шесть раз.

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