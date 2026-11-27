Фонд лёгочного фиброза и консорциум Prognostic Lung Fibrosis Consortium (PROLIFIC) сообщили о публикации в журнале The Lancet Respiratory Medicine исследования, посвящённого шкале PROLIFIC Risk Score. Инструмент на основе биомаркеров крови предназначен для прогнозирования прогрессирования идиопатического лёгочного фиброза, сообщает News-Medical.

Идиопатический лёгочный фиброз — прогрессирующее заболевание, при котором в лёгких образуются рубцы и дыхание становится всё более затруднённым. Шкала должна оценивать вероятность прогрессирования заболевания в течение одного года, включая снижение функции лёгких, трансплантацию лёгких или смерть.

12 биомаркеров крови

Учёные оценили 12 биомаркеров крови, отражающих три процесса, связанные с идиопатическим лёгочным фиброзом: повреждение клеток лёгких, рубцевание и воспаление. Методологию и формулу расчёта PROLIFIC Risk Score опубликовали, чтобы другие исследователи могли применять и оценивать её в собственных исследованиях.

Шкалу разработали и валидировали на двух независимых когортах с участием 886 человек. В них вошли 657 участников реестра пациентов Фонда лёгочного фиброза и 229 участников клинических испытаний ISABELA третьей фазы.

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Инструмент для разработки лекарств

Течение идиопатического лёгочного фиброза может существенно различаться у разных пациентов, что затрудняет прогнозирование скорости прогрессирования заболевания и оценку эффекта исследуемого лечения в клинических испытаниях. PROLIFIC Risk Score разрабатывали прежде всего как инструмент для разработки лекарств: он может помочь исследователям точнее характеризовать прогноз участников исследований и потенциально улучшить дизайн и эффективность испытаний.

В 2025 году шкалу приняли в Программу квалификации биомаркеров Центра оценки и исследований лекарств Управления по контролю за продуктами и лекарствами США как первый биомаркер для идиопатического лёгочного фиброза. Это ранний этап на пути к возможной квалификации инструмента для применения в разработке лекарств.

Консорциум также анализирует дополнительные образцы, в том числе из исследования PROFILE, проведённого учёными Имперского колледжа Лондона. Цель этой работы — выяснить, могут ли подобные прогностические биомаркеры применяться при других формах интерстициальных заболеваний лёгких.

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