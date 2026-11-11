Католический мужской орден Братьев Милосердия в Австрии подозревают в многолетнем завышении счетов за медикаменты. По данным Der Spiegel, такая практика могла позволить ордену получить миллионы евро средств австрийских налогоплательщиков.

Пример с антибиотиком

В заголовке своего расследования издание приводит пример упаковки антибиотика, за которую якобы был выставлен счет на 241,25 евро вместо 24,15 евро. Речь идет о цене одной упаковки, а не об общей сумме возможных начислений. Der Spiegel связывает этот пример с подозрениями в отношении системы расчетов за лекарства.

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Упомянутые учреждения в Вене

В подписи к иллюстрации материала упомянуты больница и аптека Братьев Милосердия в Вене, а также Таборштрассе. Там же назван брат Рудольф Кнопп. Der Spiegel характеризует систему расчетов как продуманную, но сомнительную, однако представляет изложенные данные как выводы собственного журналистского расследования, а не как установленную вину ордена.

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