Тысячи людей протестовали в пражском парке Летна против планов правительства Чехии отменить лицензионный сбор за общественное телевидение и радио и финансировать их из государственного бюджета. Организаторы акции — объединение «Миллион мгновений за демократию» — заявили примерно о 400 тысячах участников. По данным BBC News, Чешское радио назвало протест крупнейшим со времени обретения Чехией независимости в 1993 году.

Спор о финансировании медиа

Критики правительственного законопроекта считают, что переход на бюджетное финансирование может дать политикам возможность ограничивать свободу медиа. Коалиционное правительство, в которое входят популистская партия ANO и две правые евроскептические партии, заверяет, что изменения не повлияют на редакционную независимость вещателей. В то же время власти хотят, чтобы телевидение и радио сократили расходы.

Сейчас чешские домохозяйства платят 205 крон в месяц за Чешское телевидение и Чешское радио. В конце прошлого месяца парламент одобрил первый вариант соответствующего предложения. С тех пор тысячи чехов участвовали в протестах.

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Участники акции

72-летняя пенсионерка Милана Рудольфова сказала агентству Reuters, что Чешское телевидение является гарантией правды и объективности. По ее словам, без общественного телевидения и радио людям будет трудно доверять информации.

Некоторые участники протеста носили остроконечные шляпы, сложенные из газет. Это была дань персонажу Вечерничеку, который десятилетиями представляет вечерние детские сказки на Чешском телевидении. Критики также сравнивают правительственный законопроект с изменениями в Венгрии при бывшем премьер-министре Викторе Орбане.

Премьер-министр Андрей Бабиш был назначен в декабре 2025 года. В июне директор пражского бюро международной организации «Репортеры без границ» Павол Шалай заявил, что политические атаки на частные и общественные медиа стали одной из характерных черт премьерства Бабиша.

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