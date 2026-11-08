В Амстердаме, Нидерланды, 8 ноября десятки тысяч людей, многие из которых были одеты в красное, вышли на марш «Красная линия». Участники потребовали от правительства страны более решительных действий в отношении Израиля из-за ситуации в Газе. Нидерландское отделение Amnesty International, которое было среди организаторов акции, заявило, что к маршу присоединились более 200 тысяч человек, сообщает The Hindu.

Требования демонстрантов

Организаторы призвали ввести более строгие торговые санкции против Израиля, прекратить продажу ему оружия и официально признать действия Израиля в Газе геноцидом. Израиль категорически отвергает утверждения о том, что его военная кампания в Газе является геноцидом.

Участник марша Майк ван Донген назвал происходящее в Газе негуманным и раскритиковал действия нидерландского правительства. По его словам, власти не решаются на серьезные шаги. Колонна прошла по улице Амстердама, которая в тот день была перекрыта для движения транспорта. Часть демонстрантов скандировала лозунг в поддержку Палестины.

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Позиция правительства Нидерландов

Премьер-министр Роб Йеттен, который в прошлом году участвовал в марше, на этот раз на акцию не пришел. На пресс-конференции 6 ноября он заявил, что правительство ежедневно работает над облегчением тяжелой ситуации в Газе.

По словам Йеттена, Нидерланды усиливают политическое и дипломатическое давление на Израиль, чтобы он выполнял договоренности по Газе. В то же время, по его словам, правительство оказывает давление на ХАМАС и другие организации, операции которых, по мнению премьер-министра, представляют угрозу безопасности обычных израильтян.

Война в Газе ухудшила отношения между Нидерландами и Израилем. Новая правительственная коалиция Нидерландов ввела запрет на импорт товаров из израильских поселений, которые правительство страны и большая часть международного сообщества считают незаконными. Это решение вызвало дипломатический спор с Израилем.

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