Глобальная коалиция из более чем 155 организаций и экспертов по защите детей призвала Amazon и eBay немедленно прекратить продажу игрушек с чат-ботами на основе искусственного интеллекта. В открытом письме руководителям компаний коалиция потребовала приостановить продажу таких товаров, ориентированных на детей младше 16 лет, пока независимое тестирование не подтвердит их безопасность.

Требования к маркетплейсам

Как сообщает Anadolu Agency, среди подписантов обращения — Fairplay, Alliance 4 Children и The Anxious Generation Movement. Они также призвали Amazon и eBay предупредить покупателей, которые уже приобрели такие игрушки, и предложить им возврат средств.

В письме указано, что на американской площадке Amazon недавно обнаружили более 50 ИИ-игрушек. Еще 28 таких товаров выявили на британской платформе компании в конце октября. Часть продукции рекламировали для детей от трех лет, хотя она подключалась к чат-ботам общего назначения, рассчитанным на пользователей старшего возраста.

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Риски для детей

Коалиция заявила, что некоторые товары предлагали функции клонирования голоса и отслеживания эмоционального развития ребенка. Она также сослалась на тесты, во время которых ИИ-игрушки давали неуместные ответы сексуального характера и инструкции, связанные со спичками и ножами. Отдельно подписанты обращения выразили обеспокоенность возможными нарушениями приватности и риском формирования у детей нездоровой эмоциональной привязанности к ИИ-компаньонам.

Коалиция попросила компании ответить до Рождества, чтобы передать информацию законодателям и родителям. Обращение поступило на фоне подготовки Калифорнии к введению с 1 января 2027 года четырехлетнего запрета на производство и продажу ИИ-игрушек-компаньонов для лиц младше 16 лет.

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