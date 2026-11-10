Концерн Orlen воспользовался правом расторгнуть один из двух долгосрочных контрактов с QatarEnergy на поставку сжиженного природного газа. Причиной компания назвала длительное действие обстоятельств непреодолимой силы, из-за которых поставки не осуществлялись, сообщает RMF24.

Соглашение будет действовать еще 60 дней

В биржевом сообщении от 10 ноября 2026 года Orlen указал, что после подачи уведомления о расторжении контракт будет оставаться в силе еще 60 дней.

Соглашение предусматривало поставку 1 млн тонн LNG в год, что примерно соответствует 15,3 ТВт·ч. Ценовая формула была привязана к котировкам нефти. Ориентировочная годовая стоимость контракта в 2026 году составляла около 570 млн евро, или 2,5 млрд злотых.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контракт был заключен в 2009 году

Соглашение 29 июня 2009 года заключили компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo и Qatar Liquefied Gas Company Limited, которая сейчас называется QatarEnergy LNG. Поставки по контракту начались в 2016 году, а само соглашение должно было действовать до 2034 года.

В то же время Orlen продолжает выполнять второй долгосрочный контракт с QatarEnergy. Он предусматривает поставки до 1 млн тонн LNG до 2034 года, а ценовая формула в нем основана на котировках природного газа.

В концерне заявили, что расторжение одного контракта не повлияет на безопасность поставок газа. По данным компании, собственная добыча газа Orlen и действующие долгосрочные контракты обеспечивают полное покрытие потребностей группы.

Читай нас в