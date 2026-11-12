Южноафриканский тренер Оскар Наухаус возглавил женскую национальную сборную ОАЭ по крикету. Первым турниром команды под его руководством станет Emerging Nations Trophy: в пятницу сборная сыграет в Аджмане матч формата T20 против Ирландии, сообщает The National.

Ориентир — чемпионат мира

Наухаус заявил, что в начале работы хочет прежде всего наладить ежедневные процессы и сформировать общий подход в команде, не устанавливая сразу жестких целей. В то же время стратегическим ориентиром он назвал выход на чемпионат мира.

По словам тренера, женским сборным для попадания на мировое первенство необходимо пройти региональную, а затем глобальную квалификацию. Наухаус отметил, что стремление сыграть на чемпионате мира является мечтой для крикетистов.

Женская сборная ОАЭ уже была близка к квалификации на мировой турнир: на соревнованиях в Абу-Даби Шри-Ланка с небольшим преимуществом опередила эмиратскую команду в борьбе за путевку. В то же время сборная ОАЭ до 19 лет уже квалифицировалась на женский чемпионат мира T20 среди игроков до 19 лет, который состоится в следующем году.

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Работа в ОАЭ и Намибии

Наухаус ранее пять лет работал в Академии крикета Заеда в Абу-Даби — до 2022 года. Перед возвращением в ОАЭ он занимал должность менеджера по высокой производительности в Cricket Namibia.

Тренер положительно оценил молодой состав сборной ОАЭ, который уже имеет опыт международных выступлений, а также перспективный резерв игроков. По его мнению, увеличение числа людей, занимающихся крикетом, расширяет выбор для отбора в команду и усиливает конкуренцию.

Игровая карьера Наухауса фактически завершилась примерно в 22 года, когда он решил сосредоточиться на тренерской работе. Тогда он изучал спортивные науки в Стелленбосском университете, специализируясь на тренерской работе, силовой и кондиционной подготовке.

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