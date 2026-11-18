Гонщик McLaren Оскар Пиастри получит штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса. Команда установит на его болид пятый двигатель внутреннего сгорания в этом сезоне, что превышает разрешённый для каждого пилота лимит в четыре таких агрегата.

Пятый двигатель за сезон

Как сообщает Sky Sports, замена двигателя стала необходимой из-за проблемы с надёжностью, характер которой команда не уточнила. На трассе Las Vegas Strip Circuit есть прямая длиной 1,2 мили, которую пилоты проходят на полной скорости, поэтому McLaren считает, что Пиастри сможет отыгрывать позиции.

McLaren также подтвердила, что болиды Пиастри и его напарника Ландо Норриса получат турбину новой спецификации. Её предоставил поставщик силовых установок Mercedes после обновления двигателя. Команда ожидает от этого компонента относительно небольшого прироста производительности.

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Обновления для MCL40

К этапу в Лас-Вегасе McLaren также подготовила обновления для MCL40, главным из которых станет новое днище. Во время свободных заездов команда планирует испытать решения для снижения аэродинамического сопротивления, а затем определить, применять ли их в пятницу.

За три этапа до завершения сезона McLaren пытается сократить отставание в 17 очков от Red Bull в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. В Бразилии команда уже привозила обновления, а Ландо Норрис выиграл Гран-при Сан-Паулу.

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