Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри с немедленным вступлением в силу прекратил сотрудничество с менеджерской командой, которую возглавляли бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер и Энн Уэббер, после Гран-при Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщает Sky Sports News.

Семь лет сотрудничества

Марк Уэббер начал работать с Пиастри в 2019 году, когда тот выступал в младших сериях гонок на болидуах с открытыми колёсами. Впоследствии Пиастри подряд завоевал титулы в Формуле-3 и Формуле-2, а в 2023 году дебютировал в Формуле-1 в составе McLaren.

Пиастри поблагодарил Марка и Энн Уэббер за поддержку и советы на протяжении предыдущих лет. По его словам, их помощь была особенно ценной в начале его карьеры в Формуле-1.

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Заявление Уэббера

Уэббер заявил, что они с Энн гордятся своей ролью в становлении карьеры Пиастри и тем, что помогли ему попасть в Формулу-1. Он отметил, что в этом сезоне они уже сократили своё присутствие на трассах, посещая меньше этапов.

По словам Уэббера, стороны совместно решили, что пришло время завершить менеджерское соглашение. Это, как он заявил, позволит Пиастри продолжить карьеру с новой менеджерской структурой, а Уэбберам — начать новые проекты.

Уэббер также сыграл ключевую роль в переходе Пиастри из Alpine в McLaren в 2022 году. Тогда орган FIA по признанию контрактов вынес решение не в пользу Alpine, после чего McLaren подтвердила, что Пиастри заменит Даниэля Риккардо с сезона 2023 года. На Гран-при Сан-Паулу Пиастри финишировал шестым, отстав от победителя гонки и своего напарника Ландо Норриса на 56 секунд.

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