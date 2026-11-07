Сенатор США от Джорджии Джон Оссофф с преимуществом менее одного процентного пункта возглавил опрос избирателей-демократов о том, кого они поддержали бы на праймериз перед президентскими выборами 2028 года. В опросе AtlasIntel, проведенном за несколько дней до промежуточных выборов, он опередил члена Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес, сообщает ABC News Australia.

Потенциальный кандидат демократов

39-летний Оссофф еще год назад не фигурировал в прогнозах относительно вероятных претендентов на президентскую номинацию. После переизбрания на второй срок в Сенате от Джорджии — штата, где результат выборов может колебаться, — его все чаще рассматривают как потенциального кандидата от Демократической партии.

В то же время Оссофф в последнее время публично отрицал планы баллотироваться в Белый дом. Во время дебатов в октябре он заявил, что не заинтересован в выдвижении на эту должность.

Критика Трампа

Оссофф привлек внимание прямой критикой президента США Дональда Трампа, которого он называл коррумпированным и непригодным для должности. Во время митингов помощники сенатора оперативно монтировали фрагменты его выступлений и публиковали видео в социальных сетях, ориентируясь на более молодых избирателей. Это принесло ему прозвище «первый чрезвычайно онлайн-сенатор».

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Сенатор также критиковал президентские тарифы, призывал отменить значительную часть налоговых сокращений Трампа и выступал за прекращение войны с Ираном. По поводу Ближнего Востока Оссофф заявлял, что ценит безопасность Израиля и жизни невинных палестинцев. Белый дом реагировал на его заявления, а Трамп сравнил внешность сенатора с комедийным персонажем Пи-Ви Германом.

Австралийское происхождение

Мать Оссоффа, Хезер Фентон, родилась в Сиднее. Ее мать была из Брисбена, а отец — из Футскрея в Мельбурне. Фентон переехала в Атланту в 23 года и стала соучредительницей New Power PAC — организации, работающей над увеличением числа женщин на государственных должностях в Джорджии.

Оссофф ранее имел австралийское гражданство, но отказался от него, писали газеты Nine в 2021 году. В разговоре с TMZ он назвал австралийскую культуру непринужденной, хотя отметил, что ко вкусу Vegemite нужно привыкнуть.

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