Последний выпущенный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2010 года выставят на торги аукционного дома RM Sotheby's, которые пройдут с 26 ноября по 3 декабря 2026 года. Предварительная оценка автомобиля превышает $6 млн. Как сообщает Motor1, с момента выпуска в декабре 2009 года машина проехала всего 32,9 мили, или около 53 километров.

Последний из 75 автомобилей

Mercedes-Benz и McLaren изготовили 75 экземпляров SLR McLaren Stirling Moss в период с июня по декабрь 2009 года. Этот автомобиль стал последним в серии. У модели нет лобового стекла, боковых окон и крыши.

Автомобиль оснащен 5,4-литровым V8 с механическим нагнетателем мощностью 650 л. с. Производители заявляли разгон до 60 миль в час за 3,5 секунды и максимальную скорость 220 миль в час.

Происхождение и оснащение

Автомобиль впервые зарегистрировали 16 марта 2010 года в швейцарском кантоне Во. Позднее он оказался у королевской семьи Кувейта, которая владела им до 2024 года. После этого машину приобрел нынешний владелец, выставивший ее на торги.

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Кузов окрашен в Fire Opal Red — этот цвет получили лишь несколько автомобилей серии. Салон отделан красной кожей с контрастной желтой прострочкой по схеме, которую завод назвал Silver Arrow. Вместо привычного карбона в интерьере использовали композитный материал Alutex, а тормозные суппорты отделали золотым цветом. Автомобиль также оснащен заводской аудиосистемой, которую устанавливали только на немногие SLR McLaren Stirling Moss.

Регистрация в США

Ни один из 75 автомобилей не был изготовлен по американским спецификациям. Вместе с тем этот экземпляр прошел федеральную сертификацию и был зарегистрирован для эксплуатации на дорогах США. Работы в 2026 году выполнила компания G&K Automotive Services.

Для редких автомобилей, имеющих историческую или техническую ценность, в США действует программа NHTSA Show or Display, предусматривающая ограниченное использование на дорогах. Отсутствие лобового стекла и обычного остекления не соответствовало стандартным федеральным требованиям безопасности, поэтому эта программа дала владельцам возможность законно эксплуатировать такие автомобили в стране.

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