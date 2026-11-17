Все больше образованных молодых людей в Иране рассматривают эмиграцию из-за военной неопределенности, экономических трудностей, социальных ограничений и ограниченных возможностей влиять на собственное будущее. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Турция как промежуточный пункт

Врач примерно 35 лет, попросившая не называть ее имени, рассказала, что решила уехать из Ирана еще в 2023 году после смерти Джины Махсы Амини в полицейском изоляторе. По ее словам, война США и Израиля против Ирана ускорила эти планы.

С начала лета она живет с семьей в съемной квартире в Турции и планирует впоследствии переехать в Германию. Врачу потребовалось два года для признания профессиональной квалификации в Германии. Она подала заявление на прием в немецкое посольство в Тегеране, однако летом 2025 года дипломатическое учреждение закрылось из-за 12-дневной войны.

Турция разрешает гражданам Ирана безвизовый въезд на срок до 90 дней. С начала последнего конфликта тысячи иранцев пересекли турецкую границу, причем многие пытаются оформить вид на жительство, а не просить убежища. Согласно официальной турецкой статистике, в 2025 году в стране проживали почти 100 тысяч граждан Ирана.

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Потеря веры в будущее

Среди иранцев, стремящихся покинуть страну, есть ученые, квалифицированные специалисты и студенты. Часть из них надеется поселиться в Европе или Северной Америке, поскольку не видит перспектив в пострадавшей от войны экономике Ирана.

На их решения влияют не только экономические причины. Исследование Университета Гилян 2025 года выявило статистически значимую связь между возможностями для социального участия и готовностью студентов эмигрировать: те, кто ощущал меньше возможностей формировать свое будущее в Иране, чаще думали об отъезде.

Махса, которой около 25 лет, уже получила подтверждение о зачислении в немецкий университет. Другой собеседник, 23-летний инженер Али, готовится поступать на магистерскую программу в государственный университет Ирана, чтобы получить дополнительную квалификацию и позже уехать за границу, желательно по стипендии.

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