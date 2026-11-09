Внутренняя оценка Европейского союза свидетельствует, что скрытая российская сеть Operation Overload пыталась использовать беспорядки во Франции в прошлом месяце для распространения дезинформации. Согласно документу, она возлагала ответственность за беспорядки на неконтролируемую миграцию и стремилась создать впечатление, что французские власти утратили контроль над ситуацией, сообщает Cyprus Mail.

В документе, подготовленном экспертами дипломатической службы ЕС и доступном Reuters, говорится, что сеть распространяла для французской аудитории видео, имитировавшие материалы западных СМИ. В некоторых роликах безосновательно утверждалось, что мигранты насиловали протестующих или что стране якобы угрожают теракты.

Эксплуатация беспорядков

Анализ ЕС охватывает период с 7 по 21 октября. Согласно его выводам, Россия стремилась изобразить французское руководство слабым и все более авторитарным. В то же время авторы документа не нашли доказательств того, что Москва или другие внешние силы организовали либо усилили протесты, назвав эту деятельность оппортунистическим использованием беспорядков.

Беспорядки вспыхнули в городах Франции во время протестов против роста стоимости жизни и ухудшения работы государственных служб. Президент Франции Эмманюэль Макрон 21 октября заявил, что видимого иностранного вмешательства в протесты не было, однако происходило иностранное манипулирование информацией.

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Миллионы просмотров в X

Отдельная оценка МИД Франции, также доступная Reuters, зафиксировала значительный охват публикаций о беспорядках в социальной сети X. Десять наиболее просматриваемых публикаций из пророссийских кругов набрали 2,8 млн просмотров 16–18 октября.

По данным французского ведомства, 10 самых популярных публикаций чиновников, медиа и инфлюенсеров, связанных с движением MAGA, за этот период собрали более 49 млн просмотров. Десять публикаций израильских чиновников, государственных аккаунтов, медиа и инфлюенсеров набрали более 35 млн просмотров. Во французской оценке отмечается, что связанные с Израилем и движением MAGA аккаунты продвигали нарративы, связывавшие беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией.

МИД государства-агрессора России не ответил на запрос о комментарии. Reuters отметил, что не смог независимо проверить утверждения, приведенные в оценках ЕС и МИД Франции.

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