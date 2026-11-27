Сборная Англии по крикету победила Австралию в третьем матче серии T20 в Брисбене. Английский универсал Джейми Овертон впервые в международной карьере взял пять विकेटов, завершив четыре овера с показателем 5-12 — пятью विकेटами за 12 ранов.

Австралия первой отбивала и набрала 108 ранов, завершив свой иннингс за 16 оверов и пять мячей. Овертон также выполнил две ловли после подач Лиама Доусона, который взял три विकेटа за 16 ранов. Всего Овертон был причастен к первым семи विकेटам австралийской команды.

Скорректированная дождём цель

Из-за трёх перерывов из-за дождя цель для Англии пересматривали дважды. В итоге команде нужно было набрать 93 рана за 16 оверов. Англичане достигли этой отметки за восемь оверов и пять мячей, потеряв три विकेटа.

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Джордан Кокс остался не выбитым, набрав 33 рана с 14 мячей, а Анерин Дональд записал на свой счёт 32 рана с 13 мячей. Победа с разницей в семь wicketов вывела Англию вперёд в серии из пяти матчей со счётом 2:1, сообщает Sky Sports News.

Работа над точностью

После иннингса Австралии Овертон заявил, что был недоволен своими выступлениями в двух предыдущих матчах серии, в которых за пять оверов отдал 72 рана. По его словам, накануне он работал над базовыми элементами: точными подачами в верхнюю часть wicketа, а также короткими и более медленными мячами.

Капитан Англии Гарри Брук отметил дополнительную работу Овертона на тренировке и его точность в матче. Он также назвал выступление боулера определяющим для победы команды.

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