В Испании дисциплинарный комитет Испанской футбольной федерации отстранил вратаря ФК «Андорра» Хесуса Овоно на 12 матчей после столкновения с нападающим «Тенерифе» Хесусом де Мигелем, который позднее умер. Об этом сообщает The Guardian.

Эпизод в матче второго дивизиона

Инцидент произошёл 2 ноября во время матча второго дивизиона. Овоно, который также выступает за сборную Экваториальной Гвинеи, выбежал в центр поля, пытаясь выбить верховой мяч, и столкнулся с де Мигелем. Вратаря удалили, а 30-летнего форварда доставили в отделение интенсивной терапии. 3 ноября де Мигель умер.

В решении комитета указано, что арбитр зафиксировал удаление за удар соперника ногой в грудь с применением чрезмерной силы, когда мяч был в игре. Комитет назвал 12-матчевую дисквалификацию максимальной санкцией, оправданной характером действий и обстоятельствами эпизода.

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Расследование и реакция вратаря

На прошлой неделе источники в испанской полиции сообщили об открытии расследования обстоятельств инцидента под судебным надзором. После смерти де Мигеля Овоно заявил, что переживает самые тяжёлые дни в своей жизни и испытывает большую боль из-за утраты футболиста.

Главный тренер ФК «Андорра» Карлес Мансо сказал, что именно Овоно будет решать, вернётся ли он в футбол и когда. В прошлую субботу болельщики и игроки «Тенерифе» собрались на клубном стадионе, чтобы проститься с де Мигелем. На похоронах, состоявшихся в прошлый четверг, присутствовали около 400 человек, в том числе тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

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