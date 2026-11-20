Шестеро вооружённых людей на небольшой лодке открыли огонь по сухогрузу примерно в 95 морских милях к юго-западу от Мукаллы, у южного побережья Йемена. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Четыре выстрела по судну

По данным UKMTO, балкер двигался на восток по Международному рекомендованному транзитному коридору. С левого борта к нему приблизился тёмно-синий скиф, на борту которого находились шестеро неустановленных вооружённых лиц.

Из лодки быстро прозвучали четыре выстрела. Вооружённая охрана сухогруза в ответ произвела предупредительные выстрелы. После этого скиф отошёл, а судно продолжило рейс. Капитан сообщил, что корабль не получил повреждений, среди членов экипажа пострадавших нет.

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Предыдущий инцидент

UKMTO призвало суда, проходящие через этот район, соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности, пока расследование инцидента продолжается.

Во вторник у побережья Йемена уже фиксировали другой инцидент: примерно в 50 морских милях к юго-западу от Мукаллы к грузовому судну приблизился вооружённый скиф с лестницами. Охрана судна произвела предупредительный выстрел, после чего лодка отступила в направлении вероятного судна-матки.

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