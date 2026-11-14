Панамериканская организация здравоохранения (PAHO), по данным The Wall Street Journal, отменила для США статус элиминации кори. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, это якобы произошло после того, как стране не удалось прервать непрерывную передачу вируса на протяжении более года.

PAHO не ответила на запрос Reuters относительно сообщения WSJ, основанного на словах людей, осведомленных о ситуации. Соединенные Штаты получили статус элиминации кори в 2000 году.

Проверка данных CDC

Во время оценки PAHO рассматривала эпидемиологические и лабораторные данные, представленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Организация должна была установить, циркулировал ли в стране один и тот же штамм вируса кори непрерывно не менее 12 месяцев. Это является признаком местной передачи инфекции, а не отдельных завезенных случаев.

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Источник, знакомый с выводами CDC, заявил Reuters, что ведомство установило 12 месяцев непрерывной передачи вируса. Чтобы восстановить статус элиминации кори, страна должна прекратить передачу вируса и оставаться без вспышки не менее 12 месяцев.

Рост числа случаев

По состоянию на четверг в 2026 году в CDC поступили сообщения о 5182 подтвержденных случаях кори в 45 штатах, Нью-Йорке и округе Колумбия. Это больше, чем 2289 случаев за весь 2025 год, и является одной из самых тяжелых вспышек кори в США за последние десятилетия.

С 2025 года в США корью заболели около 7500 человек, 13 человек умерли. Этот период совпал со снижением уровня иммунизации и ростом сомнений относительно вакцинации. По данным материала, две дозы вакцины против кори обеспечивают 97-процентную защиту от вируса, который может вызвать слепоту, глухоту, поражение мозга или смерть.

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