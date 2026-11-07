Крикетный совет Пакистана включил Амира Джамала и трёх игроков, ранее не выступавших за национальную сборную, в состав на два тестовых матча против Шри-Ланки. Как сообщает Dawn, число игроков в заявке увеличилось с 14 до 16.

Первые вызовы получили 19-летний бэттер Мохаммад Тайяб Ариф, а также быстрые боулеры Али Шаббир и Сакиб Хан. В то же время Али Усман и Абдулла Фазал были выведены из первоначального состава.

Результаты в национальных турнирах

Амир Джамал возвращается в сборную после успешных выступлений во внутренних соревнованиях. В финале President’s Trophy Grade-I он взял семь викетов за 32 рана и набрал 55 ранов, помогая Markhor IT Solutions завоевать титул. В стартовом раунде Quaid-i-Azam Trophy Gold Джамал взял три викета и набрал 74 и 23 рана, будучи капитаном Lahore Whites.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тайяб Ариф в дебютном сезоне первоклассного крикета набрал 727 ранов в семи матчах за Kingsmen Academy со средним показателем 66,09 и тремя сенчури. Али Шаббир имеет 22 викета в восьми матчах первоклассного крикета, в том числе взял три викета в трёхдневном спарринге против Шри-Ланки. Сакиб Хан завершил победный для Karachi Blues сезон Quaid-i-Azam Trophy 2025–26 с 47 викетами в девяти матчах, его лучший результат — семь викетов за 34 рана.

Расписание серии

Первый тест начнётся в понедельник на стадионе в Равалпинди, второй состоится на стадионе «Гаддафи» в Лахоре с 17 по 21 ноября. Оба матча входят в цикл чемпионата мира по тестовому крикету ICC 2025–2027: Пакистан занимает последнее место в таблице, а Шри-Ланка — седьмое.

Быструю атаку Пакистана возглавит Мохаммад Аббас, у которого более 110 викетов в тестах. Капитаном команды в обновлённом составе указан Бабар Азам. В 59 предыдущих тестах между Пакистаном и Шри-Ланкой пакистанская команда одержала 23 победы, потерпела 17 поражений, а 19 матчей завершились вничью.

Читай нас в