Пакистан направил войска в Саудовскую Аравию в рамках согласованных обязательств и действующей системы оборонного сотрудничества между странами. Это происходит на фоне активизации атак йеменской группировки хуситов на нефтяную и экономическую инфраструктуру Эр-Рияда, сообщает Anadolu Agency.

Церемония отправки военных

Церемония проводов военнослужащих, отправлявшихся в королевство, состоялась в субботу. В ней приняли участие министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, посол Саудовской Аравии в Пакистане Раджех Тами Альбугами, начальник Генерального штаба пакистанской армии генерал-лейтенант Омер Ахмед Бохари и командующий Лахорским корпусом генерал-лейтенант Мухаммад Умер Башир.

Пакистанская армия заявила, что развертывание войск демонстрирует приверженность Пакистана безопасности, суверенитету и территориальной целостности Саудовской Аравии. Военные будут выполнять определенные задачи на территории королевства в соответствии с согласованными обязательствами и рамками оборонного сотрудничества.

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Оборонные договоренности

По данным пакистанской армии, направление контингента должно усилить оборонные возможности Саудовской Аравии на фоне новых вызовов безопасности. За несколько дней до этого министры обороны и иностранных дел стран-участниц трехстороннего Мекканского оборонного пакта встретились в Исламабаде и подтвердили поддержку защиты королевства.

В прошлом году Пакистан и Саудовская Аравия заключили пакт о взаимной обороне на случай нападения третьей страны. В августе в Мекке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подписали трехстороннее соглашение, направленное на укрепление безопасности посредством коллективного сдерживания и обороны.

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