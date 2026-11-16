В Пакистане министр иностранных дел Исхак Дар заявил, что Исламабад не отказался от попыток вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров. По завершении саммита Совета министров Организации экономического сотрудничества в Исламабаде он также выразил надежду на мирное урегулирование конфликта между двумя государствами, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры с Ираном

На полях саммита Дар провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, которую назвал очень продуктивной. По данным МИД Пакистана, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили намерение укреплять пакистано-иранское сотрудничество посредством постоянных контактов на высоком уровне. Арагчи поздравил Пакистан с успешным проведением саммита и отметил продуктивные обсуждения, гостеприимство и организацию мероприятия. Стороны также подтвердили поддержку приоритетов Организации экономического сотрудничества, в частности регионального сотрудничества и взаимосвязанности.

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Рамочное соглашение

Дар повторил, что рамочное соглашение, подписанное в июне и известное как Исламабадский меморандум о взаимопонимании, является единственным путем к урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что диалог и дипломатия остаются единственным действенным способом решить нерешенные вопросы, избежать эскалации и достичь прочного мира.

По информации Anadolu Agency, после подписания рамочного соглашения США и Иран начали переговоры об окончательной договоренности. Впоследствии они остановились из-за разногласий относительно гарантий безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе. Дар и Арагчи договорились поддерживать тесный контакт и регулярно консультироваться.

Агентство также отмечает, что Пакистан был главным посредником между США и Ираном в ходе войны, начавшейся 28 февраля, и поддерживал контакты с обеими сторонами.

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