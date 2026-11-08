Сборная Пакистана по крикету до 19 лет победила Индию U-19 с разницей в три викета в матче группы A мужского Кубка Азии ACC U-19 в Маскате. Преследуя цель в 209 ранов, пакистанцы набрали 211 при семи потерянных викетах за 48,1 овера, сообщает Dawn.

Сотня Захура

Викетkeeper-бэтсмен Хамза Захур завершил матч, не выбыв, со 100 ранами из 108 мячей. Он выполнил 10 ударов до границы поля и три шестерки, а также был признан лучшим игроком матча.

Погоня Пакистана началась неудачно: индийские боулеры довели счет соперников до 61 рана при пяти викетах. После этого Захур вместе с Хаснайном Аббасом Даром, набравшим 38 ранов, восстановил позиции своей команды. Несмотря на дальнейшие потери викетов, Захур довел пакистанцев до победы за 11 мячей до окончания матча.

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Индия набрала 208 ранов

Индийская команда, выбравшая беттинг первой, выбыла из игры с 208 ранами за 46,3 овера. Капитан и открывающий бэтсмен Лакшья Раджеш Райчандани выбыл без ранов уже на втором мяче, а позднее команда имела 22 рана при трех викетах.

Арджун Раджпут набрал 107 ранов из 85 мячей, выполнив 11 ударов до границы поля и пять шестерок. Остальные бэтсмены не оказали ему достаточной поддержки. Али Раза, Ризванулла и Никаб Шафик взяли по три викета, еще один викет записал на свой счет Мохаммад Сайям.

После двух матчей Пакистан возглавляет группу A с четырьмя очками, одержав две победы подряд. У Индии два очка после одной победы и одного поражения. Обеим командам осталось провести по одному матчу в группе, а в полуфинал выйдут две лучшие сборные.

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