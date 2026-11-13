Государственная компания Pakistan LNG Limited объявила тендер на закупку двух партий сжиженного природного газа с поставкой в середине декабря и начале января. Об этом OilPrice сообщает со ссылкой на Business Recorder, которое цитирует тендерное объявление.

График поставок

Победители тендера должны доставить грузы на условиях DES в порт Касим. Одна партия ожидается 14–16 декабря, другая — 9–11 января 2027 года.

Тендер был объявлен повторно после того, как Пакистан отклонил предложения двух поставщиков в рамках предыдущей процедуры. Они предложили цену от 27 до 31 доллара за миллион британских тепловых единиц.

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Закупки на спотовом рынке

По данным OilPrice, до войны с Ираном Пакистан преимущественно полагался на долгосрочные поставки СПГ из Катара. Из-за перебоев с ними стране пришлось покупать более дорогой газ на спотовом рынке, что повысило расходы на производство электроэнергии.

Издание отмечает, что Катар в марте объявил форс-мажор в отношении экспорта после иранских ударов, повредивших экспортный хаб Ras Laffan. В то же время часть грузов из Катара прибыла в Пакистан после заверений Ирана о безопасном проходе судов через Ормузский пролив.

По оценке OilPrice, для обеспечения зимних потребностей Пакистану придется потратить на СПГ более 1 млрд долларов. Из-за перебоев с катарскими поставками стране также потребуется приобрести на спотовом рынке еще 10 грузов для доставки с ноября 2026 года по февраль 2027 года; их цена, по данным издания, вдвое выше цены катарского СПГ.

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