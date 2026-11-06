Пакистан обжаловал поражение Малихи Али в полуфинале ЧМ по ММА — Dawn

В Тбилиси, Грузия, пакистанская спортсменка Малиха Али завоевала бронзовую медаль чемпионата мира IMMAF по смешанным единоборствам в весовой категории до 65,8 кг. Федерация ММА Пакистана подала апелляцию на ее поражение от Полины Балдиной раздельным решением судей в полуфинале, сообщает Dawn.

Апелляция федерации

По данным издания, перед полуфинальным поединком у Али были перелом пальца ноги, сильный ушиб века и частичный вывих челюсти. Президент Федерации ММА Пакистана Омар Ахмед рассказал, что спортсменка согласилась выйти на бой, несмотря на травмы.

Поединок с Балдиной завершился тремя разными судейскими записками. Один судья отдал все три раунда сопернице Али — 30:27, второй поставил 29:28 в пользу пакистанской спортсменки, а третий — 29:28 в пользу ее соперницы. Победу присудили Балдиной.

Федерация направила письмо главе комиссии IMMAF по судейству и рефери. В нем она попросила предоставить разбивку оценок по раундам, объяснить расхождения в судейских записках и провести очный технический пересмотр обоих боев.

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Путь к бронзе

Перед полуфиналом Али раздельным решением победила двукратную чемпионку Европы Веронику Дроздову. Затем пакистанская спортсменка единогласным решением судей одолела мексиканку Андреа Габриэлу Гусман Саласар и вышла в полуфинал.

Ахмед заявил, что пакистанская сторона считает результат полуфинала несправедливым. В обращении федерация также отметила, что в прошлом году Пакистан уже проигрывал полуфинальный бой чемпионата мира раздельным решением.

Сестра-близнец Малихи Манеша Али, которая ранее в этом году выиграла золото Кубка мира IMMAF в Анголе, в четвертьфинале категории до 70,3 кг проиграла раздельным решением польке Мартине Карук. Рассмотрение апелляции по бою Малихи Али продолжается.

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