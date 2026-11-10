Пакистан планирует привлечь весь многотраншевый пакет займов Всемирного банка объемом около $1,7 млрд для расширения налоговой базы и приведения государственных расходов в соответствие с конституционными нормами. В то же время Всемирный банк дважды оценил реализацию уже одобренного федерального транша на $600 млн как «умеренно удовлетворительную», сообщает The Express Tribune.

Финансирование предоставляется в рамках программы Public Resource for Inclusive Development. Первый этап на $700 млн был одобрен в прошлом году: федеральное правительство получило $600 млн, еще $100 млн — правительство провинции Синд. Следующий транш на $200 млн готовится для провинции Хайбер-Пахтунхва.

Нарушения тарифной политики

Одним из условий программы является выполнение Национальной тарифной политики. По данным издания, правительство дважды нарушило это требование: в июне, когда повысило налоги на импорт, а также в прошлом месяце, когда Экономический координационный комитет Кабинета министров одобрил дополнительную пошлину для защиты производителя шин.

Всемирный банк сообщил, что федеральная операция на $600 млн вступила в силу 14 мая 2026 года. 29 июня была осуществлена авансовая выплата на $164,5 млн. В апрельском отчете банк отмечал, что операция была одобрена 19 декабря 2025 года, однако тогда она еще не вступила в силу.

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Налоги, субсидии и расходы

В рамках займа федеральное правительство также обязалось выполнять Национальный фискальный пакт, предусматривающий прекращение финансирования центральными властями проектов и сфер, относящихся к компетенции провинций. The Express Tribune пишет, что в июне правительство одобрило 87 млрд пакистанских рупий на проект в Синде, хотя это противоречит положениям пакта.

Программа предусматривает увеличение налоговых поступлений, повышение эффективности бюджетных расходов и развитие систем статистических и фискальных данных. Среди запланированных мер — налогообложение сельскохозяйственных доходов на основе новых систем данных, цифровизация земельных реестров для налога на недвижимость, пересмотр расходов и реформа субсидий на электроэнергию для бытовых потребителей.

Третий и четвертый этапы программы должны охватить провинции Белуджистан и Пенджаб. Всемирный банк также планирует поддержать развитие Пакистанского бюро статистики и создание Национального центра данных и статистики для обмена информацией между федеральными и провинциальными учреждениями.

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