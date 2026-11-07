Федеральное правительство Пакистана представило в Исламабаде новую автомобильную политику, предусматривающую особое внимание к более доступным автомобилям и электромобилям. Об этом на пресс-конференции сообщили министр информации Аттаулла Таррар и Харун Ахтар Хан, передаёт Dawn.

Шесть направлений политики

Харун Ахтар Хан заявил, что при подготовке документа был выполнен значительный объём работы, а премьер-министр Шехбаз Шариф уделил этому вопросу много времени.

По его словам, политика основывается на шести направлениях: снижении стоимости транспортных средств, прежде всего для среднего и нижнего среднего классов, развитии экспорта, локализации производства, безопасности автомобилей, продвижении электромобилей и прозрачности.

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Заявление о стоимости автомобилей

Ахтар Хан также заявил, что правительство применило в новой автополитике тарифную политику, целью которой является снижение производственных затрат и стоимости импорта сырья.

По его словам, такой подход должен привести к снижению цен на автомобили. В сообщении не приводятся конкретные механизмы новой политики, сроки её реализации и параметры тарифных изменений.

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