Пакистан заявил, что рассмотрит возможность выдать визу главе правительства индийского штата Пенджаб Бхагванту Манну, если он захочет посетить страну. Об этом во время еженедельного брифинга заявил представитель МИД Пакистана Саджад Хайдер Хан, сообщает NDTV.

Приглашение в Лахор

23 октября Манн сообщил, что получил приглашение на Всемирную пенджабскую конференцию, которая должна состояться в Лахоре 27 ноября. Он также задался вопросом, позволит ли ему правительство Индии совершить эту поездку.

Хан уточнил, что решение индийских властей о разрешении Манну на поездку в Пакистан является отдельным вопросом. Манн возглавляет правительство штата Пенджаб и является представителем партии «Аам Аадми».

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Картарпурский коридор

Манн также выражал желание, чтобы все депутаты Законодательной ассамблеи Пенджаба посетили святыню Картарпур-Сахиб в Пакистане после возобновления работы Картарпурского коридора. Он соединяет индийский город Дера-Баба-Нанак с гурдварой Дарбар-Сахиб в пакистанском Картарпуре и позволяет индийским паломникам посещать святыню без пакистанской визы по действующим правилам.

По словам Хана, Пакистан готов содействовать религиозным паломничествам после отмены ограничений. Он заявил, что в 2025 году страна выдала более 9 тысяч виз индийским паломникам, в том числе сикхам и индуистам, а в первой половине 2026 года — еще более 4 тысяч виз сикхским паломникам.

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