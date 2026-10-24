Министерство информации Пакистана отвергло обвинения бывшего посланника США в Афганистане Залмая Халилзада в якобы вооружении афганцев для борьбы против «Талибана» и связанных с ним террористических группировок. Ведомство назвало эти утверждения безосновательными и вводящими в заблуждение, сообщает The Express Tribune.

Заявление министерства

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, министерство утверждает, что Халилзад повторяет спекулятивные нарративы. Ведомство также заявило, что не следует отождествлять антитеррористические операции Пакистана против организаций, действующих на территориях под контролем афганского «Талибана» и, по версии Исламабада, угрожающих пакистанским гражданам, с вербовкой афганцев или поддержкой вооруженных групп в Афганистане.

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Утверждения об угрозах из Афганистана

Пакистанское министерство заявило, что страна участвует в борьбе с терроризмом и понесла значительные жертвы ради регионального мира и безопасности. Оно также сослалось на мониторинговые доклады ООН, в которых, по его словам, зафиксированы дальнейшее присутствие и деятельность в Афганистане террористических организаций, в частности «Техрик-е-Талибан Пакистан» и «Аль-Каиды».

Исламабад добавил, что заявления Халилзада, по его мнению, отвлекают внимание от ответственности афганского «Талибана» за недопущение использования афганской территории для террористической деятельности против Пакистана со стороны группировок, которые пакистанская сторона называет поддерживаемыми Индией.

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