В США депортационный рейс с иранскими задержанными был вынужден вернуться после того, как власти Пакистана, как сообщается, отказались принять этих людей. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на ABC News и Ирано-американский фонд правовой защиты (IALDF).

Вторая неудачная попытка

Задержанных планировали доставить в Пакистан, а затем перевезти в Иран. По данным двух источников ABC News, знакомых с ситуацией, власти Пакистана не согласились их принять. Причина отказа неизвестна.

Это была вторая неудачная попытка депортировать группу. В воскресенье рейс, который должен был вылететь из Месы в штате Аризона, отменили уже после того, как задержанные поднялись на борт. По словам адвоката IALDF, после отмены рейса их вернули в центр содержания.

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Заявление DHS и позиция судьи

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что на рейсе во вторник находились люди, которые, по его утверждению, имели историю арестов и обвинительных приговоров по делам о нападениях, торговле наркотиками, жестоком обращении с детьми, домашнем насилии и незаконном владении оружием. Он также сказал, что у всех них были окончательные решения о выдворении.

Две неудачные попытки депортации произошли после критики планов администрации Дональда Трампа со стороны федеральной судьи США Аны Рейес. Во время слушания 15 октября она обязала правительство как минимум за пять дней уведомлять о помещении человека в транспорт или самолет для выдворения, а также за 24 часа — об окончательно утвержденном плане выдворения.

Судья также раскритиковала возможное возвращение задержанных в Иран на фоне продолжающейся войны, отметив, что США уже бомбили эту страну и могут продолжить это делать.

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