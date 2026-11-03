Пакистан успешно провёл лётные испытания Fa’az — первой разработанной в стране ракеты класса «воздух-воздух». Как сообщает Dawn, об испытаниях заявила пресс-служба вооружённых сил Пакистана ISPR.

Заявленные характеристики ракеты

По данным ISPR, Fa’az оснащена современной системой терминального наведения и способна поражать воздушные цели на дальних дистанциях. В пресс-службе заявили, что ракета должна расширить оперативные возможности Военно-воздушных сил Пакистана и усилить оборонный потенциал страны.

На опубликованном видео зафиксирован тестовый запуск Fa’az с истребителя JF-17. По сообщению ISPR, за испытанием наблюдали старшие военные офицеры, а также учёные и инженеры, участвовавшие в разработке системы.

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Поздравления учёным

Президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Шехбаз Шариф, начальник штаба обороны и начальник штаба сухопутных войск фельдмаршал Асим Мунир, а также руководители видов вооружённых сил поздравили учёных.

Министр внутренних дел Мохсин Накви также назвал испытание Fa’az значительным шагом в развитии оборонной промышленности. В октябре Пакистан сообщал об испытаниях двух ракет класса «земля-земля»: гиперзвуковой баллистической Fatah-2 ER 13 октября и расширенной версии крылатой ракеты наземного базирования Fatah-IV ER неделей ранее.

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