Пакистан заявил о завершении ратификации соглашения с Саудовской Аравией — Dawn

Представитель МИД Пакистана Саджад Хайдер Хан заявил, что Пакистан и Саудовская Аравия завершили процедуры ратификации Мекканского соглашения о совместной обороне. Турция все еще проводит необходимые процедуры в соответствии со своим национальным законодательством, сообщает Dawn.

Пакистан, Саудовская Аравия и Турция подписали соглашение в августе. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников будет считаться нападением на всех. По словам Хана, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с соглашением, его ратификацией и практическим применением.

Оборонный характер соглашения

Представитель внешнеполитического ведомства Пакистана назвал договор оборонительным по своей сути и соответствующим Уставу ООН. По его словам, соглашение должно укреплять коллективную оборону, сдерживание и региональную стабильность и не направлено против конкретного государства.

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Согласно статье 2 договоренности, документ создает рамки для коллективной помощи в случае внешней вооруженной агрессии против одного из партнеров. При этом характер и масштаб такой помощи три государства будут определять совместно после оценки обстоятельств конкретной ситуации.

Процедуры в Турции

Турция на этой неделе передала соглашение в парламент для ратификации. Хан также заявил, что в тексте документа нет скрытых положений, а Пакистан поддерживает текст соглашения, опубликованный в турецком парламенте.

Мекканское соглашение приобрело дополнительное значение на фоне атак хуситов на Саудовскую Аравию. Ранее в этом месяце МИД Пакистана сообщал, что три страны после экстренного заседания Стратегического политического и оборонного комитета в Эр-Рияде договорились быстро развернуть в королевстве военные силы и средства. Представитель подчеркнул, что решения о возможном применении соглашения в ответ на атаки хуситов должны приниматься всеми тремя партнерами в соответствии с его положениями.

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