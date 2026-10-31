Пакистан заявил об уничтожении позиций Талибана на границе — The Express Tribune
Пакистанская армия заявила, что уничтожила несколько постов и военных позиций афганского Талибана в районах, прилегающих к Южному Вазиристану и Парачинару. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает The Express Tribune.
Ответ на обстрел
По данным государственного Radio Pakistan, пакистанские военные применили тяжелое вооружение в ответ на обстрел, который афганский Талибан, по утверждению пакистанской стороны, осуществил в районе Ангур-Адда в четверг. Пакистанские военные утверждают, что в результате операции представители Талибана оставили свои позиции и отступили.
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Заявления о потерях
Radio Pakistan также сообщило о гибели нескольких представителей афганского Талибана во время операции. Независимого подтверждения этих данных в материале не приводится.
Обострению предшествовал инцидент 27 октября. Тогда, по утверждению пакистанской стороны, силы афганского Талибана открыли огонь по пакистанским пограничным постам и гражданским районам в Ангур-Адда, в Нижнем Южном Вазиристане.