Пакистанская армия заявила, что уничтожила несколько постов и военных позиций афганского Талибана в районах, прилегающих к Южному Вазиристану и Парачинару. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает The Express Tribune.

Ответ на обстрел

По данным государственного Radio Pakistan, пакистанские военные применили тяжелое вооружение в ответ на обстрел, который афганский Талибан, по утверждению пакистанской стороны, осуществил в районе Ангур-Адда в четверг. Пакистанские военные утверждают, что в результате операции представители Талибана оставили свои позиции и отступили.

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Заявления о потерях

Radio Pakistan также сообщило о гибели нескольких представителей афганского Талибана во время операции. Независимого подтверждения этих данных в материале не приводится.

Обострению предшествовал инцидент 27 октября. Тогда, по утверждению пакистанской стороны, силы афганского Талибана открыли огонь по пакистанским пограничным постам и гражданским районам в Ангур-Адда, в Нижнем Южном Вазиристане.

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