Пакистанские силовики заявили, что во время операций в Гвадаре в провинции Белуджистан убили 10 человек, которых назвали боевиками. По данным медиакрыла пакистанских военных ISPR, среди погибших была женщина.

Как сообщает The Express Tribune, операции провели после попыток нападений возле пограничного перехода Габд и в городе Гвадар. По заявлению ISPR, атаки произошли в четверг: погиб один гражданский, также были повреждены несколько автомобилей. Военные утверждают, что среди их персонала потерь не было, а порядок был восстановлен.

Заявления военных

ISPR назвал нападавших террористами и заявил, что они действовали при поддержке Индии. Представители военных также осудили вовлечение женщины в нападение, заявив, что ее якобы принудили к этому.

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По версии ISPR, нападавшие пытались препятствовать развитию и благополучию Белуджистана. Медиакрыло военных сообщило, что антитеррористическая кампания в рамках программы Azm-e-Istehkam будет продолжена.

Визит Асима Мунира в Пешавар

Начальник сил обороны и командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир во время визита в штаб-квартиру корпуса в Пешаваре заявил о намерении продолжать кампанию против группировок, которые пакистанские военные называют поддерживаемыми Индией. Ему доложили о ситуации в сфере безопасности, контртеррористических операциях, мерах по управлению границей и готовности подразделений в провинции.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари похвалил силовиков за срыв нападений в Гвадаре и выразил соболезнования в связи с гибелью гражданского. Он также осудил использование достоинства женщин Белуджистана в политических целях.

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