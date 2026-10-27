Пакистан призвал Индию прекратить нарушения прав в Кашмире — Dawn

В Пакистане во время празднования Черного дня Кашмира руководство страны подтвердило поддержку жителей Джамму и Кашмира и призвало Индию прекратить нарушения прав человека. В Пакистане памятную дату связывают с прибытием индийских войск в Сринагар 27 октября 1947 года, сообщает Dawn.

Заявление премьер-министра

Премьер-министр Шехбаз Шариф назвал события 1947 года началом «трагической главы» в истории Джамму и Кашмира. Он выразил обеспокоенность длительным заключением кашмирских политических деятелей, активистов и правозащитников.

Шариф заявил, что позиция Пакистана по Джамму и Кашмиру остается «четкой, последовательной и принципиальной». По его словам, прочный мир и стабильность в Южной Азии невозможны без справедливого и мирного урегулирования вопроса в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и стремлениями кашмирского народа.

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Призыв к международному сообществу

Президент Асиф Али Зардари заявил, что жители Джамму и Кашмира с 1947 года испытывают конфликт, ограничения и лишение основных прав. Он назвал поводом для серьезной обеспокоенности ограничения фундаментальных свобод, усиление милитаризации, аресты и сообщения о нарушениях прав человека.

Вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар заявил, что односторонние шаги Индии с 5 августа 2019 года обострили ситуацию на спорной территории. Он призвал международное сообщество постоянно уделять внимание ситуации с правами человека, побуждать Индию прекратить нарушения и позволить жителям региона реализовать право на самоопределение. Дар также заявил, что урегулирование спора невозможно односторонними действиями или применением силы.

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