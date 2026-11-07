Пакистан призвал Организацию Объединенных Наций не ослаблять миротворческие миссии из-за финансовых ограничений и сокращения расходов. Постоянный представитель Пакистана при ООН Саед Хайдер Шах заявил, что уменьшение ресурсов может подорвать способность организации поддерживать международный мир и безопасность, сообщает Dawn.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на 2026–2027 годы в размере 5,1 млрд долларов. Это примерно на 10% меньше, чем в предыдущем году. Финансовый кризис прошлого года уже вынудил ООН сократить расходы миссий и репатриировать четверть военнослужащих и полицейских в составе миротворческих операций.

Мандаты должны определять ресурсы

Выступая в Четвертом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Шах заявил, что для использования миротворческого инструмента при необходимости нужна политическая воля Совета Безопасности. Он призвал реформировать операции, чтобы повысить их эффективность, не утрачивая возможностей для выполнения мандатов.

По словам дипломата, финансовые лимиты не должны определять оперативные потребности миссий. Сначала следует установить политические цели и задачи миссии, а затем определять необходимое количество персонала, оборудования и финансирования. Пакистан назвал среди приоритетов реформ политические решения, надлежащее ресурсное обеспечение мандатов, безопасность миротворцев и сохранение коллективной ответственности государств-членов ООН.

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Защита миротворцев

Пакистан также подчеркнул необходимость усилить ответственность за преступления против миротворцев. Вместе с Данией страна участвовала в продвижении резолюции Совета Безопасности ООН 2823, которую единогласно приняли при поддержке 153 соавторов. Документ направлен на усиление ответственности за преступления против миротворцев ООН.

Шах призвал укрепить расследования и судебное преследование виновных, улучшить учет таких дел и поддержать национальные возможности для привлечения нападавших к ответственности. Он также отметил роль Специального комитета по операциям по поддержанию мира C-34 в формировании политики миротворческой деятельности ООН.

По данным издания, более 170 тысяч пакистанских военнослужащих и полицейских служили в миссиях ООН на протяжении шести десятилетий, из них 183 погибли. Пакистан также принимает Группу военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане.

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