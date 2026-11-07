В Пакистане заработала система онлайн-регистрации судов и лодок, которая позволяет владельцам подавать заявки без посещения государственных учреждений. О запуске системы сообщил министр морских дел Мухаммад Джунайд Анвар Чаудри, пишет The Express Tribune.

Подача заявлений через интернет

По словам министра, модули для регистрации судов и лодок стали полностью доступны онлайн после завершения необходимых подготовительных мероприятий. Он заявил, что новый механизм должен сократить объем бумажной работы, сэкономить заявителям время и средства, а также повысить прозрачность процедур.

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Система также должна помочь поддерживать актуальную национальную базу данных зарегистрированных судов. Регистрацией торговых судов, рыболовных лодок, парусных судов и портовых плавсредств занимается Департамент торгового мореплавания при Министерстве морских дел Пакистана.

Подготовка цифровых платежей

Министерство также работает над внедрением онлайн-оплаты для заявителей. Представители Департамента торгового мореплавания и Государственного банка Пакистана должны обсудить интеграцию электронного платежного механизма в систему регистрации.

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