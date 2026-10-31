Пакистан обвинил афганский Талибан в отказе противодействовать терроризму — Dawn

Министерство информации Пакистана 31 октября обвинило афганский Талибан в том, что он не решает проблему терроризма, который, по утверждению Исламабада, исходит с территории Афганистана. Об этом сообщает Dawn.

Заявление прозвучало в ответ на слова представителя афганского Талибана Забихуллы Муджахида. Он заявил Hurriyat Radio, что именно неправильная политика Исламабада препятствует урегулированию конфликта между двумя странами. По его словам, Пакистан не стремится решить разногласия путем переговоров и не имеет надлежащей готовности к мирному урегулированию.

Позиция Пакистана

Пакистанское министерство назвало эти заявления свидетельством нежелания руководства Талибана противостоять причинам ухудшения двусторонних отношений. Ведомство утверждает, что афганская сторона перекладывает ответственность на Исламабад, одновременно игнорируя вопросы безопасности.

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В министерстве подчеркнули, что безопасность граждан Пакистана не подлежит обсуждению. Исламабад заявил, что не потерпит существования через границу террористических баз, которые, по его оценке, представляют угрозу для страны.

Заявление о возможных мерах

Пакистан также заявил, что отказ Талибана решать проблему терроризма является главным препятствием для нормализации отношений между странами. Министерство информации сообщило, что Пакистан оставляет за собой право принимать все необходимые меры в соответствии с международным правом для устранения угроз национальной безопасности независимо от места их происхождения.

Исламабад призвал Кабул признать ответственность за противодействие таким угрозам и заявил, что решимость Пакистана защищать своих граждан не следует воспринимать как слабость.

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