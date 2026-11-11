Пакистанский совет по крикету перенес второй тестовый матч между сборными Пакистана и Шри-Ланки из Лахора в Равалпинди из-за усиления смога и ухудшения качества воздуха. Как сообщает Dawn, поединок состоится на крикетном стадионе в Равалпинди.

Матч проведут в Равалпинди

Второй матч серии из двух тестов первоначально планировали провести в Лахоре с 17 по 21 ноября. После изменения места проведения он состоится в Равалпинди в те же даты.

Представитель Пакистанского совета по крикету Амир Мир заявил в социальной сети X, что матч перенесли из-за текущих погодных условий. По его словам, решение приняли на фоне роста уровня смога в Лахоре и опасений по поводу ухудшения качества воздуха.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оба теста пройдут на одном стадионе

Лахор в течение последних 10 дней страдает от сильного смога. Dawn сообщает, что индекс качества воздуха в городе достигал 600, из-за чего Лахор оказался среди наиболее загрязненных городов мира.

Оба матча тестовой серии состоятся в Равалпинди, где уже идет первый тест. Во второй день Пакистан объявил о завершении первой подачи с результатом 434 при девяти потерях, а самым результативным игроком стал Сауд Шакил, набравший 93 очка. Игру остановили из-за недостаточного освещения, когда у Шри-Ланки было 114 очков при трех потерях во второй подаче.

Тур Шри-Ланки в Пакистане

Сборная Шри-Ланки гастролирует в Пакистане с начала октября. Ранее Пакистан выиграл серию из трех матчей Twenty20 со счетом 2:1, а также трисерию ODI, в которой участвовала Англия. Текущая тестовая серия входит в цикл Чемпионата мира по тестовому крикету ICC 2025–2027 годов.

Читай нас в