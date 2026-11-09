В Пакистане Pakistan Railways планирует 15 ноября возобновить движение поездов на направлении Лахор—Фейсалабад. Сообщение приостановили после того, как августовские наводнения разрушили железнодорожный мост возле Шейхупуры.

Проверка пути перед запуском

Как сообщает Dawn, инженерные бригады Pakistan Railways почти завершили восстановление моста и укладку пути. Гражданские работы на объекте уже завершены, в то время как специалисты проверяют недавно проложенный путь и выполняют другие работы.

Генеральный директор Pakistan Railways Хафизулла заявил, что строительство новой насыпи и укладка рельсов практически завершены. По его словам, пробное движение поездов на маршруте должны начать в течение ближайших нескольких дней, а официальное возобновление перевозок запланировано на 15 ноября с участием федерального министра железных дорог.

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Ремонт моста после наводнения

Работы на мосту Массан-Калар начались на третьей неделе сентября, когда отступила паводковая вода. Перед началом ремонта консультант подготовил проект, предусматривающий строительство прочной насыпи и обустройство водопропускных проходов под другими мостами, чтобы избежать подобных разрушений в будущем.

По данным начальника Лахорского железнодорожного дивизиона Инамуллы Хана, стоимость проекта составляет 455 млн пакистанских рупий. Он включает гражданские, механические и электротехнические работы. Среди поездов этого направления — Shalimar Express, Badar Express, Ghauri Express, Karakoram Express, а также грузовые поезда при наличии грузов.

Движение на участке Лахор—Фейсалабад через Шахдару и Шейхупуру приостановили после паводков на реках Рави и Чинаб, а также прорывов на водотоках Нуллах-Дег и Бхерр. Вода размыла грунт под железнодорожными мостами, в том числе возле Кила-Саттар-Шаха. Из-за этого Pakistan Railways отменила рейсы из Лахора в Фейсалабад, а также поезда Лахор—Карачи и Ханевал—Лахор, следовавшие через Фейсалабад.

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