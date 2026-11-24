Пакистанский астронавт Мухаммад Зишан Али войдет в состав экипажа миссии Shenzhou-24, которая должна отправиться на орбитальную станцию «Тяньгун» в Китае. Он должен стать первым иностранным астронавтом на китайской станции и участником первого совместного полета китайских и зарубежных астронавтов в программе пилотируемой космонавтики КНР.

Экипаж Shenzhou-24

Бывший пилот вооруженных сил Пакистана полетит вместе с китайскими астронавтами Тан Хунбо и У И. Запуск миссии запланирован на 8:18 среды с космодрома в Цзюцюане, провинция Ганьсу, сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителя Китайского агентства пилотируемой космонавтики Чжана Цзинбо.

Али будет работать на станции около недели в качестве специалиста по полезной нагрузке. После этого он должен вернуться на Землю на корабле Shenzhou-23 вместе с Чжаном Чжиюанем и первым астронавтом из Гонконга Лай Ка-ином, которые завершают шестимесячную ротацию.

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Годовое пребывание на орбите

Третий член экипажа Shenzhou-23 Чжу Янчжу останется на «Тяньгуне» еще на шесть месяцев вместе с двумя китайскими астронавтами Shenzhou-24. Таким образом он может совершить первое в истории Китая годовое пребывание на орбите.

По данным издания, годовое пребывание должно помочь проверить способность человеческого организма адаптироваться к длительным полетам в дальнем космосе. Полученные данные планируют использовать для будущих пилотируемых посадок Китая на Луну и исследования Марса.

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