В Великобритании американская компания Palantir через WhatsApp призывала министра здравоохранения рассмотреть расширение своей технологии искусственного интеллекта на медицинские записи пациентов врачей общей практики. Как сообщает The Guardian, компания заявляла, что объединение данных первичной и вторичной медицинской помощи необходимо, а ее программное обеспечение подходит для этой задачи.

Переписка с министром

Сообщения, которые организация по защите прав в сфере технологий Foxglove получила по закону о свободе информации, охватывают период с июля 2025 года по март 2026 года. По данным издания, они, вероятно, являются перепиской между главой Palantir в Великобритании Луисом Мосли и бывшим министром здравоохранения Зубиром Ахмедом.

В феврале компания продвигала возможность использования своей платформы Foundry для работы с данными GP. Palantir заявляла, что это могло бы обеспечить пациентам более быстрый доступ к врачам общей практики, более эффективное наблюдение за уязвимыми пациентами и развитие профилактической медицины. Компания также утверждала, что медицинские учреждения сохранят местный контроль над своими данными.

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Данные GP вне текущего контракта

Медицинские записи пациентов GP прямо исключены из сферы текущего контракта Palantir с Национальной службой здравоохранения Англии на 330 млн фунтов стерлингов. По этому контракту компания управляет Федеративной платформой данных NHS. Когда правительство Риши Сунака объявляло о сделке с Palantir, оно заявило, что данные GP не станут частью национальной платформы.

Представитель Palantir в переписке признавал политическую сложность использования таких данных и советовал заранее объяснить возможный шаг из-за вероятного противодействия врачей и критиков компании. Британская медицинская ассоциация, представляющая врачей, выступала против интеграции данных GP в платформу Palantir, ссылаясь на риски для доверия пациентов и отношений между врачом и пациентом.

В Palantir заявили, что давно поддерживают обмен данными между различными структурами NHS при условии сохранения местного контроля над ними. Компания добавила, что решение о дальнейшем внедрении ее программного обеспечения должно приниматься правительством. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании отказалось комментировать переписку.

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